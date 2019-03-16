Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Taneyle Sebze Dağıttı

Vatandaşa Taneyle Sebze Dağıttı

1 saat önce

Bursa Tüketiciler Derneği, 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü ilginç bir uygulama ile kutladı.

Vatandaşa Taneyle Sebze Dağıttı, System.String[]
Bursa Tüketiciler Derneği, 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü ilginç bir uygulama ile kutladı. Sebze fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekmek isteyen Dernek Başkanı Sıtkı Yılmaz, vatandaşlara taneyle sebze dağıttı.

Merinos metro istasyonu önünde tüketicilerle buluşan Sıtkı Yılmaz, "Sebze fiyatlarındaki artışa fırsatçı ve stokçu dahil olunca fiyatlar zirve yapmaktadır. Fahiş zamlar tüketicinin hem cebini, hem de canını yakmaktadır" dedi.

Yılmaz, "Zamlara rağmen tüketicinin acil temel ihtiyaçlarının karşılanması adına tanzim satış noktalarının devreye girmesi kısa dönem için yararlı ve faydalı olmuştur. Ancak bu sürdürülebilir bir tedbir değildir. Nihai çözümün yolu üretimden geçiyor" diye konuştu.

Bakanlığa çağrıda bulunan Yılmaz, sağlıklı bir piyasa denetimine ihtiyaç olduğunu ve gıda denetimli süreçlere mutlaka tüketicilerin katılması gerektiğini dile getirdi.

Yılmaz, vatandaşlara birer soğan, biber ve domates dağıtarak 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü kutladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Merinos, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu Yerli ve Yabancı Turistler Gölyazı'ya Akın Ediyor Bakan Kurum: 19 Nisan'a Kadar Borcunu Kapatana Yüzde 22 İndirim Yapacağız Hatay'da Vatandaşlar Göle Dönen Sokakta Botla Gezdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 12:50:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşa Taneyle Sebze Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]