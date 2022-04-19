Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor - Son Dakika

MetroPOLL Araştırma, 'Türkiye'nin Nabzı Mart 2022' anket sonuçlarını paylaştı.

'Türkiye'nin Gidişatı' isimli anket sonuçlarına göre, ülkenin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 70.8'e çıkarken, 'iyiye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 22.1'de kaldı. 'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 5.2'de kalırken, 'fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 1.8'de kaldı.

AK PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 32.5'İ "GİDİŞAT KÖTÜ" DEDİ

Ankete katılan AK Parti seçmeninin yüzde 58.2 'iyiye gidiyor' derken, 'kötüye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 32.5'de kaldı.

'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 5.8'de kalırken, 'fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 3.4 olarak gerçekleşti.

MHP SEÇMENİNİN YÜZDE 40'I DA GİDİŞATTAN MEMNUN DEĞİL

Anket sonuçlarına göre, MHP seçmeninin yüzde 44.6'sı 'iyiye gidiyor' derken, 'kötüye gidiyor' diyenlerin oranı yüzde yüzde 40 olarak gerçekleşti. 'Ne iyi ne kötüye gidiyor' diyenlerin oranı ise yüzde 14.4'de kaldı.

"KÖTÜ GİDİYORUZ" DİYENLERDE EN YÜKSEK ORANLAR

Gidişatın kötü olduğunu söyleyen seçmenler kitlesi arasında CHP'nin oranı yüzde 95.7 ile ilk sırada yer aldı. CHP seçmenini yüzde 94.7 ile Saadet Partisi seçmeni, yüzde 93.1 Deva Partisi seçmeni, yüzde 92.6 ile HDP seçmeni ve yüzde 88.5 ile İYİ Parti seçmeni izledi.