Vatandaşı mağdur eden sahte galericilerden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Vatandaşı mağdur eden sahte galericilerden 6'sı tutuklandı

Dört ilde kendilerini 'galerici' olarak tanıtmak suretiyle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek dolandıran 9 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Dört ilde kendilerini 'galerici' olarak tanıtmak suretiyle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek dolandıran 9 şahıstan 6'sı tutuklandı.

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Muş, Samsun, Çorum ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 2 Temmuz Perşembe günü 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınan 9 kişi, 4 günlük gözaltı süresi sonunda emniyetteki işlemlerinin ardından Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişti. Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığında hakim karşısına çıkarılan 9 şahıstan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.


Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Muş, Samsun, Çorum ve Merzifon'da kendilerini 'galerici' olarak tanıtmak sureti ile oto alım satımı yapan, Merzifon ve birçok ilde çok sayıda vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç sağlayıp dolandıran 12 şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda araç satış sözleşmeleri, başkaları adına düzenlenmiş senet ve tapu kayıtları ele geçirilmişti.


Gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü emniyetteki sorgusunun ardından serbest kalırken, 3 şahıs da savcılık tarafından salıverildi. Diğer 6 kişi tutuklandı ve cezaevine konuldu. - AMASYA

Merzifon, Amasya, Samsun, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 22:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşı mağdur eden sahte galericilerden 6'sı tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • erhan çoban: allah yarına bırakır ama hiç kimsenin yanına bırakmaz çekirge bir sıçrar 2 sıçrar bir gün yakayı ele verir tutuklananlardan birğ varki direk otenazi uygulanmalı ve bu kişinin türk vatandaşı oldugundan bile şüpheliyim bir türkün bu kadar namussuz olması mümkün degil tutuklananlardan birinin ismini verirdim amma suç layıgını buldu eski ögretmen Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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