“Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi “Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız” - Son Dakika Ekonomi

“Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız”

28 dakika önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalık sonrası, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade etmeye çalışmasına karşı uyarılarda bulundu.

“Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız”, System.String[]

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalık sonrası, bazı işletmelerin söz konusu durumdan istifade etmeye çalışmasına karşı uyarılarda bulundu.

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:36 
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