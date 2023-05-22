Kadıköy Moda sahilinde önceki gün yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldıran 4 şüpheli ortalığı birbirine kattı.
Bir polis havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Olayda bir polisin sağ el tarak kemiği kırıldı. Polisleri tahrik eden, onlara saldıran ve "Bizi gözaltına alamazsınız" diye bağırarak çevrede bulunan insanları da galeyana getirmeye çabalayan ve polislere saldıran şehir magandaları kaçmaya çalıştı.
Yaşanan kısa süreli kovalamacada polislere saldıran Seyithan G. (19), Barış G. (25), Cahit K. (24) ve İdris A. (22) isimli dört kişi, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri tarafından "Görevli Memura Mukavemet" suçundan ötürü yakalanarak gözaltına alındı. Magandalar gözaltına alındıktan sonra polis aracından da kaçmaya çalıştı. Seyithan G.'nin "Bölücü Terör Örgütü PKK Propagandası Yapmak"tan suçundan, Cahit K.'nın ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan kaydının olduğu ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Vatandaşı rahatsız ettiği yetmezmiş gibi polise saldıran 4 kişi gözaltına alınırken, sabıka dosyalarından PKK propagandası çıktı - Son Dakika