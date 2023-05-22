Vatandaşı rahatsız ettiği yetmezmiş gibi polise saldıran 4 kişi gözaltına alınırken, sabıka dosyalarından PKK propagandası çıktı - Son Dakika
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Vatandaşı rahatsız ettiği yetmezmiş gibi polise saldıran 4 kişi gözaltına alınırken, sabıka dosyalarından PKK propagandası çıktı

22.05.2023 13:38

Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşları rahatsız eden grubu polis ekipleri uyardı. Uyarıları dikkate almayan grup, daha sonra polislere saldırdı. Bir polisin sağ elinde kırık oluşurken 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan Seyithan G.'nin "Bölücü Terör Örgütü PKK Propagandası Yapmak"tan suçundan, Cahit K.'nın ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kadıköy Moda sahilinde önceki gün yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldıran 4 şüpheli ortalığı birbirine kattı.

POLİSİN SAĞ ELİNDE KIRIK VAR

Bir polis havaya uyarı ateşi açmak zorunda kaldı. Olayda bir polisin sağ el tarak kemiği kırıldı. Polisleri tahrik eden, onlara saldıran ve "Bizi gözaltına alamazsınız" diye bağırarak çevrede bulunan insanları da galeyana getirmeye çabalayan ve polislere saldıran şehir magandaları kaçmaya çalıştı.

Vatandaşı rahatsız edip polise saldırdılar. Suç kayıtları ortaya çıktı

SABIKA DOSYALARI KABARIK

Yaşanan kısa süreli kovalamacada polislere saldıran Seyithan G. (19), Barış G. (25), Cahit K. (24) ve İdris A. (22) isimli dört kişi, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri tarafından "Görevli Memura Mukavemet" suçundan ötürü yakalanarak gözaltına alındı. Magandalar gözaltına alındıktan sonra polis aracından da kaçmaya çalıştı. Seyithan G.'nin "Bölücü Terör Örgütü PKK Propagandası Yapmak"tan suçundan, Cahit K.'nın ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan kaydının olduğu ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Vatandaşı rahatsız edip polise saldırdılar. Suç kayıtları ortaya çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • ÖZGÜR Kaya: polise jandarmaya görevi esnasında fiziki veya sözlü saldırmanın kanunda net cezası açık yazılmalı. Cevap Yaz 29 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: adli kontrol şartı ile serbestler, taaa ki, birisini öldürene kadar... Cevap Yaz 34 7 Yayından Kaldır
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Kadıköy, Moda, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşı rahatsız ettiği yetmezmiş gibi polise saldıran 4 kişi gözaltına alınırken, sabıka dosyalarından PKK propagandası çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaşı rahatsız ettiği yetmezmiş gibi polise saldıran 4 kişi gözaltına alınırken, sabıka dosyalarından PKK propagandası çıktı - Son Dakika
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