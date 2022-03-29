Son dakika haber: Vatandaşı yatırım vadiyle kandırıp 1 milyon TL dolandırdılar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Vatandaşı yatırım vadiyle kandırıp 1 milyon TL dolandırdılar

29.03.2022 10:16

Son dakika haberine göre Vatandaşı yatırım vadiyle kandırıp 1 milyon TL dolandırdılar Sosyal medya hesaplarını ele geçirip yüksek kazançlı borya yatırımları paylaştılar Antalya'da vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek yüksek kazançlı borsa yatırımı paylaşımında bulunup kazanç vaadi ile insanları...

Vatandaşı yatırım vadiyle kandırıp 1 milyon TL dolandırdılar

Sosyal medya hesaplarını ele geçirip yüksek kazançlı borya yatırımları paylaştılar

ANTALYA - Antalya'da vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek yüksek kazançlı borsa yatırımı paylaşımında bulunup kazanç vaadi ile insanları dolandıran ve bu yöntemle 1 milyon TL kazanç elde eden 5 şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunan, akabinde hesaplarda ekli kişilerin güvenini sağlayarak kendileri ile iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadi ile yatırım danışmanlığı ücreti adı altında ücret talep eden ve sonrasında yüksek meblağlarda para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenleyerek kazandıkları paraları alabilmeleri için çeşitli vergiler ve dosya masrafları adı altında para alarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen ve bu yöntemle yaklaşık olarak 1 milyon TL haksız kazanç elde eden 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber: Vatandaşı yatırım vadiyle kandırıp 1 milyon TL dolandırdılar
Son dakika haber: Vatandaşı yatırım vadiyle kandırıp 1 milyon TL dolandırdılar
Son dakika haber: Vatandaşı yatırım vadiyle kandırıp 1 milyon TL dolandırdılar
Son dakika haber: Vatandaşı yatırım vadiyle kandırıp 1 milyon TL dolandırdılar

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: KOSGEB'in 18 bin liralık desteğini 9 milyon liralık yatırıma dönüştürdü Son dakika haberi: KOSGEB'in 18 bin liralık desteğini 9 milyon liralık yatırıma dönüştürdü Easycep 100 milyon dolar değerlemeyle 11 milyon dolar yatırım aldı Easycep 100 milyon dolar değerlemeyle 11 milyon dolar yatırım aldı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Vatandaşı yatırım vadiyle kandırıp 1 milyon TL dolandırdılar - Son Dakika


Son Dakika
11:06 Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor
10:59 Rus Milletvekili Mihail Delyagin'den Azerbaycan'a açık tehdit: Askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz
10:59 Koyunlara saldıran kurt, kangal köpeğinin elinden kurtulamadı!
10:48 Prof. Dr. Arif Verimli'den Müge Anlı'ya ağır sözler: Artık bir kıymeti yok, beni sevseydi bunları yapmazdı
10:45 Zelenski, 3 konuda tavizsiz! İstanbul'a gelen heyete talimat verdi: Bu konularda ödün vermeyin!
10:45 Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: LGS başvuruları otomatik olarak gerçekleşecek
10:45 Acun'un takımı Hull City transfer ataklarına başladı! Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif götürüldü
10:42 Rusya nükleer silah ihtimaline açıklık getirdi! Kremlin Sözcüsü Peskov: Ülkemizin varlığının tehdit edilmesi durumunda nükleer silah kullanacağız
10:42 Adnan Oktar cezaevinden de örgütünü yönetmeye devam ediyor: Tüm örgüt üyelerine talimat vermiş!
10:25 Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:18:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Vatandaşı yatırım vadiyle kandırıp 1 milyon TL dolandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement