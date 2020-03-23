Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu - Son Dakika

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

7 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesinin gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçen ve hijyen kurallarına uymayan çok sayıda gıda ürünü tespit edildi.

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesinin gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçen ve hijyen kurallarına uymayan çok sayıda gıda ürünü tespit edildi. Yapılan denetimlerde bozulmuş tavuk etleri dikkat çekerken, vatandaşın sağlığını hiçe sayan ürünler imha edilerek ilgililer hakkında yasal işlem uygulandı.


Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de gün geçtikçe vaka sayısı artarak yayılan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sağlık ve hijyen koşulları bir başka önem kazanırken, vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara karşı Bağlar Belediyesi önemli denetimler gerçekleştiriyor. Belediyenin Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçen ve hijyen kurallarına uymayan çok sayıda gıda ürünü tespit edildi.


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun bu süreçte gıda denetimlerinin artırılmasını ve özen gösterilmesini istediğini dile getiren ekiplerin ele geçirdiği gıdalar arasında son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ve hijyen özelliğini yitirmiş olan tavuk eti ürünleri dikkat çekti. Bir çok temel gıda maddesinin de yine hijyen koşularına uymadığı tespit edildi. İş yerleri hakkında yasal işlem uygulayan ekipler, daha sonra yüzlerce ürüne el koyarak imha etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:58 Kaynak: İHA

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