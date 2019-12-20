"Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım' - Son Dakika

"Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'ta Tarım Orman Sektör Temsilcileri ile bir araya geldi. Şair Zihni Kültür Merkezi'ndeki programda üreticilere, çiftçilere seslenen Bakan Pakdemirli, hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermeyeceğini, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara geçit verilmeyeceğini belirterek, "Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi yaptırmayacağım. Ayrıca, gıdalarda taklit ve tağşiş konusunda 2020 yılı, Bakanlığımızın atılım yılı olacak. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze mevzuat çalışmaları ve gıda denetimleri konusunda gerekli tüm talimatları verdim. Özellikle taklit ve tağşiş laboratuvarlarının alt yapısının güçlendirilmesi konusunda çalışmalara başladık. Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım" dedi.

"13 MİLYON LİRALIK DESTEKLEME ÖDEMESİNİ BALIKÇILARIMIZIN HESAPLARINA YATIRACAĞIZ"

Küçük ölçekli avcılık yapan balıkçıların bakanlığa rekor başvuru yaptığını da sözlerine ekelyen Pakdemirli, "Bu yıl bakanlığımıza küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılarımız tarafından 12 bin 269 rekor sayılabilecek müracaat yapıldı. Biz de balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık. Bugün saat 18.00 itibarıyla, 2019 yılı için '13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Verdiğimiz bu destek balıkçı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Toplantıya Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Selçuk Coşkun, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş da katıldı.

Bakan Pakdemirli ziyareti kapsamında Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesini de ziyaret etti.

(Beşir Kelleci/İHA)

Bekir Pakdemirli, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
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