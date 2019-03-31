Vatandaşımız Güven ve Huzur İçinde Oylarını Kullanıyorlar"

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun genelinde bin 400 sandıkta vatandaşların güven ve huzur içinde oylarını kullandıklarını söyledi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun genelinde bin 400 sandıkta vatandaşların güven ve huzur içinde oylarını kullandıklarını söyledi.



Vali Sarıfakıoğulları, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Cumhuriyet Ortaokulu 1160 nolu sandıkta kullandı.



Oy kullanımının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıfakıoğulları, seçimlerin Giresun'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.



Giresun'da oy verme işleminin güven ve huzur ortamında sürdüğünü aktaran Sarıfakıoğulları, şöyle konuştu:



"Giresun genelinde hem il merkezi, 15 ilçe, 8 belde ve 551 köyümüzde mahalli idareler seçimlerimiz devam ediyor. Herhangi bir asayiş olayımız da söz konusu değil. Toplam bin 400 sandıkta vatandaşımız güven ve huzur içinde oylarını kullanıyorlar."



-Giresun Belediye Başkanı Aksu



Millet İttifakı Adayı ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun ise oyunu Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesinde 1071 nolu sandıkta kullandığı bildirildi.



Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da seviyeli bir seçim süreci yaşandığını belirtti.



Sözün artık Giresun halkında olduğunu belirten Aksu, "Milletin iradesi akşam belli olacak. Ben bu demokrasi şölenine katkı yapan, bizlere sevgisini gösteren herkese teşekkür ediyorum. Seçimlerin Giresun'umuza, Ülkemize ve milletimize huzur, barış, sevgi, hoşgörü getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

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