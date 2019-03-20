Son Dakika Haberleri: Vatandaşımız İmama Küfreden, Ezanı Islıklayanlara Dersini Verecektir"

Vatandaşımız İmama Küfreden, Ezanı Islıklayanlara Dersini Verecektir"

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah vatandaşımız imama küfreden, ezanı ıslıklayanlara 31 Mart'ta dersini verecektir.

Vatandaşımız İmama Küfreden, Ezanı Islıklayanlara Dersini Verecektir
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah vatandaşımız imama küfreden, ezanı ıslıklayanlara 31 Mart'ta dersini verecektir. Şanlıurfa'nın da bu konuda bir ders vereceğine inanıyorum." dedi.

Bakan Pakdemirli, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında beraberinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret etti, balıklara yem attı.

Yerleşkedeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Pakdemirli, onlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Daha sonra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına geçen Bakan Pakdemirli, burada teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Partililere hitap eden Pakdemirli, yerel seçimlerin önemine dikkati çekerek, çok çalışmak gerektiğini söyledi.

"Önümüzde bir hedef var. AK Parti belediyeciliğini, tanımamış olan belediyelerimize tanıtmak. Diğer belediyelerde de mutlaka devamını getirmemiz gerekiyor." diyen Pakdemirli, Şanlıurfa'yı her anlamda başarılı gördüğünü aktardı.

Bekir Pakdemirli, yerel seçimlerde alınacak sonucun her anlamda ülkeyi etkileyeceğini dile getirerek, Türkiye'nin kalkınması için istikrarın önemli olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimden zaferle ayrılacağına inandığını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İnşallah vatandaşımız imama küfreden, ezanı ıslıklayanlara 31 Mart'ta dersini verecektir. Şanlıurfa'nın da bu konuda bir ders vereceğine inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak çok basit 4 kırmızı çizgimiz var. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet'. Türkiye'de Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne set çekmeye hiçbir terör örgütünün ne hakkı ne de gücü vardır. 31 Mart'ta Şanlıurfa'nın oylarıyla Türkiye'nin oylarını yükseltecek bir kademeye ulaşırız diye düşünüyorum."

Bakan Pakdemirli'nin, konuşmasında AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül için kullandığı, "Ver oyunu, boz oyunu, her gün gül, olmasın ürünün zayi, emeğin kül, Urfa berekettir, Urfa nimet, Urfa gül, Urfa'ya yakışacak Zeynel Abidin Beyazgül." ifadesi salondakilerden büyük alkış aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada Gelir İdaresinden Dolandırıcılık Uyarısı Kargaya İşkence Tepki Çekti - Edirne MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 20:15:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşımız İmama Küfreden, Ezanı Islıklayanlara Dersini Verecektir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]