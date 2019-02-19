Son Dakika Haberleri: Vatandaşımızın, Ekonomisini Canlandırmak İstiyoruz"

Vatandaşımızın, Ekonomisini Canlandırmak İstiyoruz"

1 saat önce

Süleymanpaşa AK Parti Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, başkan seçilmesi durumunda esnafın ve vatandaşın otopark sorununu çözerek ekonomiyi canlandıracaklarını belirtti.

Vatandaşımızın, Ekonomisini Canlandırmak İstiyoruz
Süleymanpaşa AK Parti Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, başkan seçilmesi durumunda esnafın ve vatandaşın otopark sorununu çözerek ekonomiyi canlandıracaklarını belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklama, Süleymanpaşa'yı hem kültürel hem de ekonomik yönden canlandırmak için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Süleymanpaşa için bir çok projesi olduğunu aktaran Yüksel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Esnafımız dertli ama onların derdinden anlamayan 2 belediye başkanımız var. Vatandaş çarşıya gelmiyor, gelse de araç otoparkı yok. Günlük çarşıya giren 4 bin araç sayısı, şuan bin 500 seviyesine düşmüş durumda. Biz Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mestan Özcan'la bu konuyu defalarca konuştuk. Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan itibaren ilk işimiz bu olacak. Süleymanpaşa'da yaşayan 200 bin vatandaşımızın, ekonomisini canlandırmak istiyoruz. Çözüm önerileriyle geliyoruz. Günlük olarak sahil ve çevre yolundan geçen 48 bin aracın kaçını şehre sokabilir, kaçını güler yüzlü esnafımızla buluşturabiliriz? Neden bu şehrin hikayesini yazamıyoruz? 6 bin yıllık tarihimiz, harika bir denizimiz ve ormanımız var. İşte biz bu potansiyeli açığa çıkarıp değerlendirmek için geliyoruz. 2024 yılına geldiğimizde kimse bu günlere geri dönmek bile istemeyecek. Gençlerimize, çocuklarımıza, hanımlarımıza, yaşlılarımıza özel projelerimiz var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:17 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, AK Parti, Süleymanpaşa, Güncel
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