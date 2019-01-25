"Vatandaşımızın Sorun Yaşamasına İzin Vermeyeceğiz"

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Yahyakaptan Toplu Yapı Yönetimi'ni ziyaret etti. Büyükakın'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavuz ve diğer bölge başkanları karşıladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen tüm hizmetlerin sorunsuz bir şekilde yürümesi için gereken iletişim sitemlerinin kurulacağını söyleyen Büyükakın "Vatandaşımı sorun yaşamasına izin vermeyeceğiz" dedi.

BANA ULAŞABİLECEKSİNİZ

Vatandaşların zaman zaman işlemlerini yürütürken bazı bürokratik sorunlarla karşılaştığını söyleyen Büyükakın ise, "Belediyeye erişimle ilgili bütün sistemlerimiz kurulacak. Eğer bürokrasiden çözüm alamazsanız, bürokrasiyi aşamazsanız, kuracağımız iletişim sistem ile bana ulaşabileceksiniz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamasına asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

BİRLİKTE ÇÖZÜMLER ÜRETECEĞİZ

Bütün hizmetlerde vatandaşın öncelikleri konusunda hassas olacağını da kaydeden Büyükakın "Vatandaşımızın istemediği hiçbir çalışmaya müsaade etmem. Yapılacak işleri vatandaşımıza sorarak yapacağız, uzmanlarla konuşarak çözümler üreteceğiz. 'Ben yaptım oldu' mantığıyla çalışmayacağız " dedi.