Son Dakika Haberleri: Vatandaşın Anlamsız Tepkisi Çileden Çıkarttı

Vatandaşın Anlamsız Tepkisi Çileden Çıkarttı

56 dakika önce

- Vatandaşın anlamsız tepkisi çileden çıkarttı Sivas'ta eksi 10 derecede sokakta dilencilik yaptırılan çocukları, sokaktan alıp evlerine bırakmak isteyen Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü mobil ekipleri vatandaşlar tarafından anlam verilemeyen bir tepkiyle karşılaştı.

- Vatandaşın anlamsız tepkisi çileden çıkarttı
Sivas'ta eksi 10 derecede sokakta dilencilik yaptırılan çocukları, sokaktan alıp evlerine bırakmak isteyen Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü mobil ekipleri vatandaşlar tarafından anlam verilemeyen bir tepkiyle karşılaştı.

SİVAS - Sivas'ta eksi 10 derecede sokakta dilencilik yaptırılan çocukları, sokaktan alıp evlerine bırakmak isteyen Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü mobil ekipleri vatandaşlar tarafından anlam verilemeyen bir tepkiyle karşılaştı.
Sivas'ta eksi 10 derece soğukta sokakta zorla dilendirilen küçük çocuklar Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü Mobil Ekiplerini harekete geçirdi. Dondurucu soğukta beton zemin üzerinde dilenen çocuklar sokaktan alınarak evlerine bırakılmak istendi. Ancak bu uygulama konuyu tam olarak anlayamayan vatandaşların tepkisine neden oldu. Ekiplerin başında toplanan bir grup, çocukların alınmaması için direndi. Memurlar ne yapmak istediklerini her ne kadar anlatmaya çalışsalar da vatandaşların ısrarı memurları çileden çıkarttı. Ekipler tepkilere rağmen çocukları evlerine bırakmak üzere aldılar.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatı ile sokakta dilenen çocukları evlerine bırakıp, evlerindeki durumlarının incelerek gerekli maddi yardımların yapıldığı, çocukların dilendirilmemeleri konusunda ailelerin uyarılarak çocukların eğitimleri ile ilgili tedbirler alındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:23 Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • Adımı bilmiyorsan abi de: Vatandaş sosyal deney filan olabilir ihtimali ile TRİBÜNLERE oynuyor başka açıklaması yok ! malum herşey menfaat, herşey gösteriş ülkemde . Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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