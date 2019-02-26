"Vatandaşın Ayağına Giden Bir Belediye Olacağız"

"AKP döneminde belediye yöneticileri mahallelere uğramaz oldu. Seçildiğimizde vatandaş bizim yanımıza gelmeyecek, biz vatandaşın ayağına gideceğiz. Kuracağımız mahalle meclislerinde vatandaşlar sorunlarını masaya yatıracak, biz de onların taleplerini yerine getireceğiz" dedi.

"AKP'LİYİM AMA BEYOĞLU'NDAKİ HİZMETİ BEĞENMİYORUM"

Soğuk havaya rağmen Sütlüce'de sokakları gezen Alper Taş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bugüne kadar AKP'ye oy verdiğini ifade eden bir vatandaş, "Ben AKP'liyim ama Beyoğlu'nda bu yönetimi beğenmiyorum. Sürekli rant peşinde koşuluyor. Vatandaşlarla kim beraberse, vatandaşa kim hizmet ederse doğru aday odur" dedi. Alper Taş ise, "Biz vaat yarışına girmiyoruz. Birlikte örnek bir demokrasiyi oluşturabilmek tek amacımız" diye konuştu.

KARADENİZLİLER UĞURLANDI

Sütlüce'deki Lüks Karadeniz firmasını da ziyaret eden Alper Taş, burada hemşehrileriyle bir araya geldi. Oldukça samimi geçen ziyarette Alper Taş, otobüsle Doğu Karadeniz'e giden yolcuları da uğurladı.