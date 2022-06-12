Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada

12.06.2022 12:26

Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada Tunceli'de bir vatandaşın karşılaştığı ayıya söyledikleri gülümsetti.

Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada

TUNCELİ - Tunceli'de bir vatandaşın karşılaştığı ayıya söyledikleri gülümsetti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında mantara giden bir vatandaş ayı ile karşılaştı. Üzerine gelen ayıya samimi bir dil ile seslenen vatandaş, farklı yöne gitmesini söyledi. Ayının hızla aşağı gitmesi üzerine bu kez ayı için endişelenen vatandaş, 'Yavaş oğlum korkma, sakin' dedi. Vatandaşın bir yandan korkması bir yandan ise ayıyı düşünmesi içleri ısıttı.

Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada
Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada
Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada
Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada

YORUMLAR
500
CHP Milletvekilleri, Tunceli'de 100'den Fazla Alan İçin Maden Arama Ruhsatı Verilmesine, Munzur'dan Tepki Gösterdi. CHP Milletvekilleri, Tunceli'de 100'den Fazla Alan İçin Maden Arama Ruhsatı Verilmesine, Munzur'dan Tepki Gösterdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli'de hutbe irat etti (2) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tunceli'de hutbe irat etti (2)
Kaynak: İHA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 12:32:00. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaşın ayı ile gülümseten diyaloğu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement