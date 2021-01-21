Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu - Son Dakika

Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu
21.01.2021 00:02
Son dönemde fiyat artışıyla gündeme gelen ayçiçek yağı, vatandaşın cebini yakıyor. Vatandaş ise bu durumu terse çevirip esprili hale getiriyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir vatandaş telefonda aldığı haber üzerine yıkılıyor. Daha sonra "Ne oldu?" diye sorulan vatandaş, "Evde yağ bitmiş" yanıtıyla karşılık veriyor.
Yemeklerin vazgeçilmezi olan ayçiçek yağındaki fiyat artışı, son günlerde Türkiye gündeminden düşmüyor. Bir vatandaşın çektiği ayçiçek yağı videosu ise sosyal medyada gündem oldu.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Ayçiçek yağındaki fiyat artışları sonrası vatandaşlar bu durumdan şikayetçi olurken bir yandan da komik videolar çekmeyi de ihmal etmiyorlar. Bir pazarda çekildiği görülen videonun ilk saniyelerinde telefonla konuşan vatandaş gelen haberle dizlerini dövüyor. Daha sonra aldığı haber karşısında yıkılan adam, yere çöküyor. Bir vatandaşın "Ne oldu? sorusuna ise adam, "Evde yağ bitmiş" yanıtını veriyor. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında çekilen video sosyal medyada en izlenenler arasına girdi.
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