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Vatandaşın dert yandığı yüksek gıda fiyatlarını Numan Kurtulmuş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız - Son Dakika

Vatandaşın dert yandığı yüksek gıda fiyatlarını Numan Kurtulmuş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız

09.09.2021 16:34

Vatandaşın belini büken market fiyatlarıyla ilgili Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Fahiş fiyatlarla ilgili mekanizmalar devreye sokulacaktır. Bu meselenin farkındayız. Vatandaşımızı ciddi şekilde rahatsız ettiğinin de farkındayız. Bunu önlemek için bütün kuruluşlarımız kendi üstlerine düşeni yerine getiriyorlar" dedi.

Son dönemde vatandaşın en çok dert yandığı konuların başında yüksek gıda fiyatları geliyor. Deyim yerindeyse etiketler el yakıyor. Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde başkanlık ettiği AK Parti MKYK'sında da gündeme geldi. Yüksek fiyatlar konusunda mutlaka adım atılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunun AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, vatandaşın şikayet ettiği fahiş fiyatlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Bu konunun farkındayız" diyen Kurtulmuş, fahiş fiyatlarla ilgili mekanizmaların devreye sokulacağını ve her kurumun üstüne düşeni özenle yerine getirdiğini söyledi.

"PANDEMİ DÜNYADA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER ORTAYA ÇIKARDI"

Pandemiyle birlikte küresel ekonomide ciddi bir daralma yaşandığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye ve dünya ekonomisi 2020'den itibaren çok ağır bir sınavla karşı karşıya kaldı ve kalmaya da devam ediyor. Pandeminin ortaya çıkarmış olduğu şartlar, dünyada çok köklü değişiklikler ortaya çıkardı. Üretim şekilleri değişti, uzaktan eğitimler başladı. Hastane ve sağlık hizmetlerinde köklü değişiklikler oldu. Hiç kuşkusuz ekonomi alanında da önemli daralmalar oldu. Mesela geçen senenin ilk ve ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi içinde ciddi daralmalar yaşandı." dedi.

"PANDEMİYLE BİRLİKTE BİRKAÇ TEMEL NOKTAYI ÇOK ÖNEMSEDİK"

Pandeminin başladığından itibaren birkaç temel noktayı ekonomik olarak çok önemsediklerini belirten Kurtulmuş, "Bunlardan bir tanesi tezgahın dağıtılmamasıdır. Yani Üretimin devam etmesi. Bu anlamda Türkiye gerçekten tezgahı dağıttırmadı. Bunun sonuçlarını bu yılın ikinci çeyreğinde özellikle görüyoruz. İlk çeyreğinde %7,4'lük bir büyüme, ikinci çeyreğinde ise dünyada ikinci olan bir büyüme hızı. Yani %21'in üzerinde bir büyüme ortaya çıktı. Öyle görünüyor ki 2021'in bütününe baktığımız zaman bu şekliyle gittiğinde iki haneli bir büyümeyi yakalayacağız. Bu başından beri alınan tedbirlerin sonucudur. Yani tezgah dağılmamış, üretim devam etmiştir.

İkinci alan ise dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın alım gücünün devam etmesini sağlamak. Onların mağduriyetlerinin önlenmesi için 7-8 farklı kalemde yaklaşık 720 milyar TL destek verilmiştir. Bunların bir kısmı kredi desteğidir, bir kısmı doğrudan net destektir. Sadece tezgahı dağıttırmamak yetmiyor, insanların alım gücünü de temin etmek gerekiyor ki ekonomi canlı olsun, insanlar gerçekten ayakta kalabilsin. Buna çok büyük özen gösterildi. Bütün toplumsal kesimin alım gücünü koruyabilecek bir desteğin sağlanmasına gayret edildi.

Bununla birlikte çarşıdaki pazardaki malların fiyatlarının artmaması içinde çok ciddi şekilde kontrol mekanizmaları ilk andan itibaren devreye sokuldu. Ama ne yazık ki pandemi şartlarında özellikle ilk dönemde bunları fırsat bilip bir şekilde fiyat yükselten, daha çok para kazanmak isteyenler olmaya çalıştı. Bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Zaten bakanlıklarımızın denetim, kontrol ve mücadele gibi vazifeleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIMIZI CİDDİ ŞEKİLDE RAHATSIZ ETTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Tarla ile market arasındaki fiyat farklarına da değinen Kurtulmuş, "Bununla ilgili tedbirler alınıyor. Ayrıca AVM yasasında ciddi bir hazırlık söz konusu. AVM yasasıyla birlikte küçük esnafımızın korunması sağlayacak adımlar atılacak. Fahiş fiyatlarla ilgili mekanizmalar devreye sokulacaktır. Bu meselenin farkındayız. Vatandaşımızı ciddi şekilde rahatsız ettiğinin de farkındayız. Bunu önlemek için bütün kuruluşlarımız kendi üstlerine düşeni yerine getiriyorlar. Enflasyonla mücadele ekonomi yönetiminin bir numaralı maddesidir. Bunun için tedbirler alınıyor. Hükümetimiz özellikle hayat pahalılığını artıracak alanlarda tedbirlerini alıyor. Enflasyonu inşallah tekrardan tek haneli rakamlara indirmek bizim vazifesidir." açıklamasında bulundu.

Vatandaşın dert yandığı yüksek gıda fiyatlarını Numan Kurtulmuş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız

Enflasyon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşın dert yandığı yüksek gıda fiyatlarını Numan Kurtulmuş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vatandaşın dert yandığı yüksek gıda fiyatlarını Numan Kurtulmuş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız - Son Dakika
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