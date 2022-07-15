Vatandaşın dikkati intiharı önledi - Son Dakika
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Vatandaşın dikkati intiharı önledi

15.07.2022 10:11
Vatandaşın dikkati intiharı önledi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde intihar girişimini bir vatandaş önledi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde intihar girişimini bir vatandaş önledi. Yaşananları izleyenler, intiharı önleyen vatandaşı alkışladı.

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz günlerde Şarkışla ilçesi belediye binasında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir vatandaş, belediye binasının 2. katına çıkarak kendini aşağı atmak istedi. Durumu görenler hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ismi belirlenemeyen vatandaşı ikna etmek için uzun uğraşlar verdi. Bir türlü ikna olmayan vatandaşı bina içerisinde bulunan başka bir vatandaş kıvrak hareketiyle atlamak istediği yerden uzaklaştırmayı başardı. İntihara kalkışan vatandaşı kurtaran vatandaş çevredekiler tarafından alkışlandı. İntihara kalkışan adam ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşın dikkati intiharı önledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaşın dikkati intiharı önledi - Son Dakika
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