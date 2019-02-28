Son Dakika Haberleri: Vatandaşın Dikkati "Sahte Polisi" Yakalattı

Vatandaşın Dikkati "Sahte Polisi" Yakalattı

7 dakika önce

Bursa'da polis üniforması benzeri kıyafet giyerek telsiz ve kurusıkı tabanca taşıyan "sahte polis" gözaltına alındı.

Bursa'da polis üniforması benzeri kıyafet giyerek telsiz ve kurusıkı tabanca taşıyan "sahte polis" gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Merinos Parkı'nda bir iş yerinde bulunan vatandaşlar, içeri giren polis kıyafetli ve elinde telsiz olan kişinin hareketlerinden şüphelenerek 155 İhbar Hattı'nı aradı.

İhbar üzerine gelen güven timleri, "özel harekat polis" amblemli siyah kıyafet giyen, palaska, bacak kılıfı, kurusıkı tabanca ve el telsizi bulunan İ.D'nin (30) kimlik kontrolünde, polis olmadığını tespit etti.

Gözaltına alınan İ.D, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:50 Kaynak: AA

Bursa, Polis, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada 9 Yaşındaki Çocuk Sahte Tabancayla Kuyumcu Soymaya Çalıştı

Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 14:57:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşın Dikkati "Sahte Polisi" Yakalattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]