Üye Girişi
Vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika

Vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı

03.02.2022 11:35
Vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı

Eskişehir'de vatandaşın şüphelenerek ihbar ettiği bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Eskişehir'de vatandaşın şüphelenerek ihbar ettiği bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüpheli şahıslar olduğu yönünde ihbar adlı. Belirtilen adrese intikal ekipler vatandaşlar ile yaptıkları görüşme sonucu, 3 şüpheli şahsın depo önünde bir süre durduktan sonra açık olan bina kapısından üst çatı katına çıktıklarını öğrendi. Çatı katında yapılan kontrollerde binada oturmayan bir şahıs ekipler tarafından tespit edildi. Şahsın yapılan kaba üst yoklamasında, sigara paketinin içerisinde 0,33 gram bonzai ve 0,05 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Mahallesi, Uyuşturucu, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:53 Engelliler Derneği fuhuş çetesi çıktı! Şüphelinin pişkinliği: Podyuma çıktık
11:17 AK Partili vekil "seçim sathındayız" deyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Ne seçimi, ne alakası var
11:13 Galatasaray tişörtü giyen oyuncunun kulüpten kovulması gündem oldu
11:10 Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiasına Danla Bilic'ten yorum: Benden hızlısı mezarda
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi için: Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız
11:00 Bir hafta önce çocuğu olmuştu! Emre Karayel babasını kaybetti!
11:00 3 Şubat 2022 döviz kurları: Güne yükselişle başlayan dolar 13,57'den işlem görüyor
10:59 Türk balıkçıdan, teknesini taciz eden Yunan sahil güvenliğine sert tepki
10:52 Erdoğan'dan Kavala yorumu: AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor
10:48 Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 11:41:57. #1.12#
SON DAKİKA: Vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement