Son Dakika Haberleri: Vatandaşın Duyarlılığı Firmayı da Harekete Geçirdi

Vatandaşın Duyarlılığı Firmayı da Harekete Geçirdi

37 dakika önce

Annesiyle birlikte sahildeki dalgaları seyretmeye giderken hortum felaketiyle karşılaşan ve kendisine 10 gündür ulaşılamayan 20 yaşındaki Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ederken, dün 400 bin liralık cihazını alarak İzmir'den Kemer'e gelen Celal Arslan'ın gece tespit ettiği noktalar,...

Vatandaşın Duyarlılığı Firmayı da Harekete Geçirdi, System.String[]
Annesiyle birlikte sahildeki dalgaları seyretmeye giderken hortum felaketiyle karşılaşan ve kendisine 10 gündür ulaşılamayan 20 yaşındaki Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ederken, dün 400 bin liralık cihazını alarak İzmir'den Kemer'e gelen Celal Arslan'ın gece tespit ettiği noktalar, deniz polisi dalgıçlarınca kontrol ediliyor.

Buse Acar'ı arama çalışmaları Çamyuva Mahallesi sahilinde ve denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve dalgıçları, İnsani Yardım Vakfı (İHH) dalgıçları ve jandarma tarafından yürütülürken, gelişmiş görüntüleme cihazını alarak İzmir'den Kemer'e gelen Celal Arslan'ın dün gece Ağva Deresi yatağında tespit ettiği anomali noktaları deniz Polisi dalgıçlarınca kontrol edilmeye başlandı. Tespit edilen noktalardan birinden otomobil tamponu çıktı. Öte yandan Celal Arslan ve arkadaşı Serkan Konuk'un duyarlı davranışını medyadan öğrenen cihazın üretici firması da Ümit Aygül isimli şirket yetkilisini Kemer'e gönderdi. Arama çalışmaları hakkında bilgi alan Ümit Aygül, duyarlı davranışlarından dolayı Celal Arslan ve Serkan Konuk'a teşekkür ederken, arama çalışmalarına katılarak destek vermeye başladı.

İHA muhabirine açıklama yapan Ümit Aygül, "Buse kardeşimizin kaybolduğunu duyduktan sonra bizim makinemizi kullanan İzmir'de iki arkadaşımız Serkan Konuk ve Celal Arslan kendileri çıkıp buraya geldiler. Tarama yaptılar ve birkaç noktada anomani farklılığı hissettiler ama tam çözümleyemedikleri için benden yardım istediler. Ben de dün akşam hiç tereddüt etmeden çıktım yola, bugün buraya geldik kendilerine destek oluyorum, elimizden gelen bütün yardımları gösterip kaybolan kardeşimizi inşallah bulacağız. Bulmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince yardımcı olacağız" dedi.

Aygül, firma olarak ellerinde daha gelişmiş cihazların bulunduğunu, kendisinin duruma bakmaya geldiğini, gerektiği taktirde başka cihazlar da getirerek Busa Acar'ı arama çalışmalarına katkı koymaya çalışacaklarını söyledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:39 Kaynak: İHA

Serkan, Kemer, İzmir, Celal Arslan, 3. Sayfa
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