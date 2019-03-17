Vatandaşın e-ihaleye ilgisi 246 milyon lira hasılat sağladı
29 dakika önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği e-ihale yöntemiyle tasfiyelik araç ve eşya satışından geçen yıl 246 milyon lira hasılat elde edildi" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği e-ihale yöntemiyle tasfiyelik araç ve eşya satışından geçen yıl 246 milyon lira hasılat elde edildi" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:35
Bakan Pekcan: İki Ayda Dış Ticaret Açığı 10,8 Milyar Dolar Aşağı Çekildi
Emekliler En Düşük Maaşın 2 Bin 20 Lira Olmasını İstiyor
Kruvaziyer Limanı ile Türkiye'ye Para Yağacak! Turistler 5 Katı Fazla Harcayacaklar
Bekçilik Başvuruları Pazartesi Günüden itibaren Başlıyor! EGM Başvuru Şartlarını Yayımladı