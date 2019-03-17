Son Dakika Haberleri: Vatandaşın e-ihaleye ilgisi 246 milyon lira hasılat sağladı

Vatandaşın e-ihaleye ilgisi 246 milyon lira hasılat sağladı

29 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği e-ihale yöntemiyle tasfiyelik araç ve eşya satışından geçen yıl 246 milyon lira hasılat elde edildi" dedi.

Vatandaşın e-ihaleye ilgisi 246 milyon lira hasılat sağladı, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği e-ihale yöntemiyle tasfiyelik araç ve eşya satışından geçen yıl 246 milyon lira hasılat elde edildi" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:35 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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