MARSU kaçak su kullandığı tespit edilen kişilere bir ayda 756 bin lira para cezası uyguladı - Son Dakika

Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce Beyazsu ana isale hattından kaçak kullanan şahıslara mayıs ayında toplam 756 bin lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

MARSU'dan yapılan yazılı açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda kent genelinde vatandaşın hakkı olan içme suyunda kaçak kullanımın önüne geçmek için gece gündüz çalışma yürütüldüğü belirtildi.

MARSU Kaçak Araştırma ve Denetleme Servisi ekiplerinin Kızıltepe ilçesi Dereyanı ve Alınlı mahallelerinde tarla sulamasında kullanılmak üzere, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerini besleyen içmesuyu ana isale hattından kaçak hat çekildiğini tespit ettiği ifade edilen açıklamada, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yaşayan vatandaşların içme suyunu gasp ederek tarla sulamasında kullanan şahıslara yönelik 756 bin lira idari cezai işlem uygulandığı ve adli sürecin başlatıldığı, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak, gece gündüz çalışarak kentte kaçak su kullanımına izin vermeyeceklerini ifade etti.