Son Dakika Haberleri: Vatandaşın İhbarı Hırsızları Ele Verdi

Vatandaşın İhbarı Hırsızları Ele Verdi

24 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikametten hırsızlık yapan 2 kadını vatandaşın ihbarı üzerine binadan çıkarken yakaladı.

Vatandaşın İhbarı Hırsızları Ele Verdi, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikametten hırsızlık yapan 2 kadını vatandaşın ihbarı üzerine binadan çıkarken yakaladı.

Alınan bilgiye göre, dün 155 Polis İmdat hattına Emek Mahallesi Gümüşdere Sokak üzerinde şüpheli şahıslar bulunduğu yönünde ihbar geldi. İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler adrese giderek şüpheli şahısları takip etti. Takip sırasında, bir binaya girdikleri belirlenen şahısları yakalamak için çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli S.Y. ve Y.Y.'yi yakaladı.

Ayrıca gözaltına alınan şahıslara yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet yüzük ve 1 adet altın zincir kolye ele geçirildi. Çalınan ziynet eşyaları sahibi A.T.'ye teslim edildi. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen tabanca ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yakalanan 2 kadın şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa
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