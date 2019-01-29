Vatandaşın İhbarı Hırsızları Ele Verdi
24 dakika önce
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikametten hırsızlık yapan 2 kadını vatandaşın ihbarı üzerine binadan çıkarken yakaladı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, bir ikametten hırsızlık yapan 2 kadını vatandaşın ihbarı üzerine binadan çıkarken yakaladı.
Alınan bilgiye göre, dün 155 Polis
İmdat hattına Emek Mahallesi Gümüşdere
Sokak üzerinde şüpheli şahıslar bulunduğu yönünde ihbar geldi. İhbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler adrese giderek şüpheli şahısları takip etti. Takip sırasında, bir binaya girdikleri belirlenen şahısları yakalamak için çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli S.Y. ve Y.Y.'yi yakaladı.
Ayrıca gözaltına alınan şahıslara yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet yüzük ve 1 adet altın zincir kolye ele geçirildi. Çalınan ziynet eşyaları sahibi A.T.'ye teslim edildi. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen tabanca ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan yakalanan 2 kadın şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:11 Kaynak: İHA
Makam Aracıyla Ormanda Alkol Alan CHP'li Belediye Başkanına, Vatandaşlar Tepki Gösterdi
Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor
Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti
Kargoları Elden Ele Savurarak Yükleyen 5 Kurye, Görüntüleri Sosyal Medyaya Düşünce İşinden Oldu