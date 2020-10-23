Vatandaşın ihbarı hırsızları yakalattı - Son Dakika

Malatya'da vatandaşın 155 polis telefonuna yaptığı ihbar sonrasında 2 hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 155 polis merkezi tarafından Malatya merkez ilçe Battalgazi Toptaş Mahallesi Battalgazi Devlet Hastanesi ek binasında beyaz renkli bir pikabın malzeme yükleyip uzaklaştığını anons edildi. Bunun üzerine, Ali Baba Mezarlığının önünde Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Battalgazi Polis Merkezi Amirliği ekiplerince araç durduruldu. Aracın içinde bulunan M. B. ve F. D. isimli şahıslar ve çaldıkları 7 kalorifer peteği ve 1 korkuluk aracın kasasında görüldü. Yapılan kaba üst aramasında M. B. isimli şahsın üzerinde 1 satır ele geçirildi. GBT sorgulamasında ise F. D. İsimli şahsın Malatya 2.Sulh Ceza Hakimliğince "Basit Yaralama" ve Malatya 10. Asliye Mahkemesince "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi.

Şahıslar hakkında "Resmi Kurumdan Hırsızlık" ve "6136 SKM" suçundan işlem yapılarak mevcutlu olarak tahkikat başlatıldı. - MALATYA