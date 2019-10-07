Son Dakika Haberleri: Vatandaşın imdadına zabıta yetişti
Son Dakika Güncel Vatandaşın imdadına zabıta yetişti

Vatandaşın imdadına zabıta yetişti

50 dakika önce

İzmit Belediyesi önünde yere düşüp, hafif şekilde yaralanan vatandaşın imdadına zabıta ekipleri yetişti.

Vatandaşın imdadına zabıta yetişti, System.String[]

İzmit Belediyesi önünde yere düşüp, hafif şekilde yaralanan vatandaşın imdadına zabıta ekipleri yetişti.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri İzmit Belediyesi önünde rutin kontrollerini gerçekleştirirken, bir vatandaşın yere düştüğünü fark etti. Hemen vatandaşın yanına koşan zabıta ekipleri durumu hakkında bilgi aldı. Vatandaşın ayağında ağrı olduğunu ve kalkamadığını belirleyen ekipler, olay yerine sağlık ekipleri çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Ayğından hafif şekilde yaralanan vatandaşın, durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tavrı netleşti
Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi Otomobil alacaklar dikkat! Markalar yüzde sıfır faiz avantajıyla kampanyalara başladı Kardeş ülke Azerbaycan, hoparlörden ezan okumayı yasakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 15:08:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vatandaşın imdadına zabıta yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]