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Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı - Son Dakika

Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı

14.09.2021 09:30
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı, System.String[]

Ülkemizde birçok yere girişte aşı olmayan vatandaşlardan, negatif PCR testi sonucu istenmeye başlandı Bu testi yaptırmamak için aşı olan bir vatandaşın ise hastanenin bahçesinde, getirdiği sülüğü aşı yaptırdığı koluna yapıştırdığı öğrenildi. Duruma şahit olan hemşire, gördüklerini "Hayatımın şokunu yaşıyorum" sözleriyle ifade etti.

Türkiye'de koronavirüse karşı aşılanma kampanyaları devam ederken, milyonlarca kişi de sırası gelmesine rağmen aşı yaptırmıyor. Bunun üzerine geçen hafta Sağlık Bakanlığı; tiyatro, sinema, konser gibi toplu etkinlik alanları ve uçak ile şehirlerarası otobüs yolculuklarında "negatif PCR testi" şartı getirdi.

Aşılarını yaptırmayan vatandaşlar, etkinliklere ve seyahatlere katılmak için PCR testi yaptırmak zorundalar. Ancak tüm bunlara rağmen aşı ve PCR karşıtlarının yaptıkları bazı uygulamalara akıl sır ermiyor. PCR testi yaptırmamak için aşı olan bir vatandaşın hastanenin bahçesinde, getirdiği sülüğü aşı yaptırdığı koluna yapıştırması pes dedirtti.

"HAYATIMIN ŞOKUNU YAŞIYORUM"

Twitter'da hemşire olduğu bilinen bir vatandaş, PCR testi zorunluluğundan kurtulmak için aşı olmaya gelen bir vatandaşın, hastaneden çıkar çıkmaz aşı bölgesine sülük yapıştırdığını "Şu an hayatımın şokunu yaşıyorum" sözleriyle paylaştı.

Bu kadarına da pes! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle çıkarmaya çalıştı

"AŞIYI BU ŞEKİLDE VÜCUTTAN ÇIKARMANIN İMKANI YOK"

Haberglobal'in haberine göre aşıyı vücuttan çıkarmak için, sülük, hacamat ve çeşitli karışımlar kullananların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güner Sönmez, "Aşıyı bu şekilde vücuttan çıkarmanın imkanı yok. Mecburiyetten aşı olan insanların bir kısmının aşı olduktan sonra aşıyı çıkarmak için bazı gayretler içine girdiğini duyuyoruz" diye konuştu.

SEKTÖR OLUŞTURMUŞLAR

Aşı olduktan sonra hemen sülükçüye gidip kollarına sülük yapıştıranların olduğunu belirten Profesör Sönmez, bir takipçisinin kendisini aradığını ve Balıkesir'de bir kişinin bunu sektör haline getirdiğini söylediğini aktardı. Profesör Sönmez, takipçisinin "Bu kişi yüksek bir meblağ karşılığında aşı olanlara evinde bir karışım hazırlayıp veriyor" dediğini söyleyerek, "Bunlar tamamen para tuzağı" ifadelerini kullandı.

"KENDİNİZİ KANDIRMIŞ OLURSUNUZ"

Aşının etkisinin azaltılamayacağını veya aşıyla verilen maddelerin inaktive edilemeyeceğine de dikkat çeken Prof. Sönmez şunları söyledi: "Sadece kendinizi kandırmış olursunuz. İnsanlar böyle yöntemlere başvurmasınlar."

Bu tür uygulamaların tamamen saçmalık olduğunu belirten Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Zencir de aşının vücuttan çıkarılmasının mümkün olmayacağını söyledi. "Tüm kanı da boşaltsanız, tüm kemik iliğini de boşaltsanız o tanıma işi devam eder" diyen Prof. Zencir son olarak şunları söyledi: "Ortalama bir tıp eğitimi almış herhangi bir kişi, bunun mümkün olmadığını bilir. Buna inanmak bile çok sıkıntılı bir şey."

Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, PCR Testi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • Fatma Şen: Dsö bile en son aşı labaratuarda üretilmiş olabilir diye röportaj vermişti.neden üretildi bu virüs amaç ne .sorgulayan yok vur aşıyı geç sorumluluk vurulana ait .ne ucuz bedenleriniz varmış önemsemiyorsunuz .komuşumuzun eşine felç vurdu adam kitlendi kaldı acile ardından yoğun bakıma birkaç hafta içinde de öldü .ölüm belgesinde ölüm sebebi olarak covid yazıyordu Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
  • Ali Kublay: Memleketin kerizi ve denizi bitmez bu aşı karsıtkarının zeka düzeyini gösteren nadide bir örnek bir salak ası karsıtının aşı olanlar için malndediği aklıma geldi aceba bu vatandasa nasıl bir sıfat takmak lazım Cevap Yaz 8 12 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı - Son Dakika
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