"Vatandaşın sağlığıyla oynayanlara müsaade etmeyeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tağşiş ve taklit yapılan gıdalar arasında balın ilk sırada yer aldığını belirterek vatandaşın sağlığıyla oynayanların, hakiki arıcılarımın emeğini çalanlara asla ve asla müsaade etmeyeceklerini ve bu konuyu ciddi anlamda gündemlerine aldıklarını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gümüşhane'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında sektör temsilcileriyle buluştu.

Ramada Gümüşhane otelde gerçekleşen programda konuşan Bakan Pakdemirli, Gümüşhane'ye son 17 yılda 210 Milyon Lira tarımsal destek verdiklerini, 26,2 Milyon Lira yem bitkileri desteği ödediklerini ve 140 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladıklarını söyledi.

"VATANDAŞIN SAĞLIĞIYLA OYNAYANLARIN, HAKİKİ ARICILARIMIN EMEĞİNİ ÇALANLARA ASLA VE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bakan Pakdemirli, gerek fiyatı gerekse üretim ve tüketim miktarları dikkate alındığında tağşiş ve taklit yapılan gıdalar arasında balın ilk sırada yer aldığını belirterek, "2020 yılında düzenleyeceğimiz bal çalıştayı ile arıcılık ve bal sektörünü tümüyle ele alacağız. Özellikle bal taklit ve tağşiş laboratuvarları altyapısının güçlendirilmesi konusunda çalışmalara başladık. Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşın sağlığıyla oynayanların, hakiki arıcılarımın emeğini çalanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"EMEKLERİNİZİ SİYASET MALZEMESİ ASLA YAPMAYACAĞIZ VE YAPTIRMAYACAĞIZ"

Tarım ve Orman Bakanı olduğu sürece hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermediğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bu konu çok çarpıtılıyor. Hiçbir zaman da izin vermeyeceğiz. Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi asla yapmayacağız ve yaptırmayacağız. Gümüşhane'ye biz ne kadar hizmet götürürsek az. Bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2020 yılı tarımsal desteklemelerimizi bir önceki yıla göre yüzde 36 artırdık. Böylece toplam bütçemizin yüzde 54,5'unu yani 22 milyar lirasını tarımsal desteklemelere ayırmış olduk. Çiftçilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Verilen bu destekler ve yapılan çalışmalar neticesinde 56 Milyon Lira olan bitkisel üretim değerini 17 yılda, 5,6 kat, 83 Milyon Lira olan hayvansal üretim değerini de 7,6 kat artırdıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, Orman ve Su alanlarında da son 17 yılda toplam 2,6 Milyar liralık yatırım yapıldığını belirtti.

"KELKİT TARIMA DAYALI İHTİSAS BESİ BÖLGESİ DOĞU KARADENİZ'İN ET ÜRETİMİNİN CAN DAMARI OLACAK"

Gümüşhane'ye Doğu Karadeniz Bölgesi et üretiminin can damarı olarak tanımladığı, Kelkit'te 536 bin metrekare alanda kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Bölgesi projesini müjdeleyen Bakan Pakdemirli, "Bu alanda 124 adet işletme faaliyet gösterecek. Bu işletmelerde 7 bin 850 büyükbaş besi hayvanı yetiştirilecek, bölgenin ve civar illerin et ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanacak. Ayrıca bölgede yem fabrikası, et entegre tesisi ve biyogaz tesisleri de kurulacak, 140 milyon Lira yatırım yapılacak. Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bu proje ile 750 kişiye istihdam sağlanacak. Bugün de bu projemizin tarafımdan tüzel kişiliğinin onaylanacağının müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Çobanlık mesleğinin cazip hale getirilmesi ve desteklenmesi amacıyla 2014 yılından itibaren Çoban İstihdam Desteğinin uygulandığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, Sertifika sahibi ve 5 ay SGK primlerini yatıran çobanlara işletme başına 5 bin lira destek verildiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli, sulama projelerinin de hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Yapımına başladığımız ve başlayacağımız barajlarımız ile sulama tesislerimizden olan Çambaşı Barajı, Sökmen Barajı, Ünlüpınar Barajı, Babuş Barajı, Konak Barajı ile inşallah Gümüşhane'de sulanmayan arazi bırakmayacağız" diye konuştu.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'in de birer selamlama konuşması yaptığı program daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

(Recep Ergin/İHA)