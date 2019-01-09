Vatandaşın Sorunları "Halk Toplantıları" ile Çözülüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye tarafından başlatılan "halk toplantıları" ile vatandaşların daha önce çözüm bulamadıkları sorunlar çözülüyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye tarafından başlatılan "halk toplantıları" ile vatandaşların daha önce çözüm bulamadıkları sorunlar çözülüyor.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, başlattığı halk toplantılarıyla vatandaşları dinlemeye devam ediyor.



Geçen yıl ocak ayında başlayan toplantılarla binin üzerinde vatandaşla görüşülürken, iletilen taleplerin yüzde 92'si sonuçlandırıldı.



Yaklaşık 70 bin nüfusu olan ilçede, belediye tarafından hayata geçirilen "Safranbolu Acil Destek Programı" kapsamında psikolog, avukat, doktor, imam ve alanlarında uzman belediye personelleri, kapı kapı dolaşarak özellikle yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların da sorunlarını çözüyor.



Vatandaşların sorunu aracısız dinleniyor



Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haziran 2017'de göreve başladıktan sonra önce Safranbolu'yu tanıdığını söyledi.



Safranbolu'yu tanıma sürecinde vatandaşların sorunlarını doğrudan aktarabileceği çeşitli metotları geliştirmek gerektiğini ifade eden Fatih Ürkmezer, şöyle konuştu:



"Bunun için WhatsApp ihbar hattını oluşturduk. Hala devam ediyor, bizzat ben bakıyorum bütün mesajlara ve ben yönlendiriyorum. 40 toplantıda binin üzerinde vatandaşı, halk toplantılarında birebir dinleme imkanına kavuştuk. Vatandaşlarımızın her türlü sorununu aracısız dinleme imkanına kavuşuyorum. Vatandaşlar açısından da büyük bir imkan olarak görüyorum. Onlar da hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendileri Kıraköy mevkisinde ve Tarihi Çarşı'da bulunan belediye binalarına gelip her türlü sorunlarını doğrudan anlatıyorlar."



Toplantılar devam edecek



Toplantılara belediyedeki tüm birim müdür ve amirlerin katıldığını, gerektiğinde kaymakamlık birimlerinin de toplantıda yer aldığını aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:



"Bazen burada bulunmayan, Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gibi müdürlüklerle de anında görüşme imkanı oluşturarak sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın yıllardır bekleyen sorunları da çözüldü. Vatandaşlarımızı doğru bilgilendirip, çeşitli hakları kendilerine hatırlatıldı. Vatandaşlarımızın bazı taleplerinin karşılanması yasal olarak mümkün değil. Onlarda da kendilerini bilgilendirdik. Vatandaşımız toplantıdan çıktıktan sonra kendi durumuyla ilgili açık ve net bir bilgiye kavuşuyor. Amacımız hiçbir işin sürüncemede kalmamasını sağlamak."



Toplantılarda alınan bütün talepleri, şikayetleri ve önerilerin hepsinin yazıya döküldüğünü, bunların ilgili birimlere yazıyla da iletildiğini vurgulayan Fatih Ürkmezer, toplantıların devam edeceğini, amaçlarının bütün vatandaşların hiçbir aracıya gerek kalmadan en doğrusunu kendisine ve ilgili müdüre anlatmalarını sağlamak olduğunu bildirdi.



Ürkmezer, kapılarının herkese açık olduğunu da sözlerine ekledi.

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