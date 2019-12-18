Vatandaşın süpürge ile masaj yaptığı köpeklerin iç ısıtan halleri kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatandaşın süpürge ile masaj yaptığı köpeklerin iç ısıtan halleri kamerada - Son Dakika

Vatandaşın süpürge ile masaj yaptığı köpeklerin iç ısıtan halleri kamerada

6 saat önce

Beykoz'da bir vatandaş, elindeki süpürge ile sokak köpeklerini kaşıyarak masaj yaptı.

Beykoz'da bir vatandaş, elindeki süpürge ile sokak köpeklerini kaşıyarak masaj yaptı. Halinden gayet memnun olan köpekler görenlerin içini ısıttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz'da bir vatandaş eline aldığı süpürge ile sokak köpeklerine masaj yaptı. Süpürge ile kaşınmaktan hayli memnun olan köpekleri vatandaşın kendilerine masaj yapmaları için adeta sıra bekledi. Köpeklerin o mutlu halleri de adeta görenlerin içini ısıttı.

Vatandaşın fırçayla masaj yaptığı köpeklerin memnun halleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaş elindeki fırçasıyla sokak köpeklerine masaj yapıyor.

(İHA)

Vatandaşın süpürge ile masaj yaptığı köpeklerin iç ısıtan halleri kamerada

Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:25 Kaynak: İHA
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