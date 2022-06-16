Vatandaşın taşınmaz yatırıma güveni arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Fırat Life COO'su Ahmet Fırat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 107'lik bir artışın görüldüğü konut satış rakamlarının, vatandaşın "taşınmaz" yatırımına gösterdiği güveni işaret ettiğini dile getirdi.

Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ve yüzde 18,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 7 bin 159 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 21 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 75 konut ile Bayburt oldu.

ANKARA'DA KONUT SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme gösterirken; yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleşti değerlendirmesinde bulunan Fırat Life COO'su Ahmet Fırat, "16 milyona yaklaşan nüfusuyla İstanbul'da 22 bin 148 konut satışı gerçekleşirken, Mayıs 2022'de İstanbul'u 11 bin 497 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara'nın takip ettiğini görüyoruz. Nüfus yoğunluğu açısından 6 milyona yaklaşan başkentte ise konut satışlarının İstanbul'a oranla azımsanmayacak düzeyde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

VELUX ANKARA PROJESİNİN ALTINDA İMZAMIZ OLDUĞU İÇİN GURURLUYUZ

Ankara'da inşaat sektörünün büyümesine katkı sağlayan bir firma olarak etkin çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini belirten Fırat, "Bugün yalnızca Ankara'da 7 binin üzerinde konut ve ofis inşa etmiş bulunuyoruz. Özellikle Velux Ankara gibi bir projenin altında imzamız bulunduğu için gurur duyuyoruz. Fırat Life Style, Ata Yıldız Grup ve Acity firmalarının ortak girişimiyle hayata geçirdiğimiz projemizi 2022 yılı aralık ayı içerisinde tamamlayarak daire sahiplerine teslim edeceğiz. Ocak 2021'de inşaatına başlanan projemizin yüzde 70'i tamamlandı. İnönü Mahallesi'nde yükselen ve 72 bin metrekare proje alanına sahip toplam 11 blok ve 1000 konuttan oluşan projede, rezidans dairelerle, toplam 3 bloktan oluşan 133 magˆaza konsepti ve geniş bir meydan alanı da kullanıcıların hizmetine sunulacak" şeklinde ifade etti.

PROJELERİMİZDE ÖNCELİK BEKLENTİNİN EN ÜST DÜZEYDE KARŞILANMASIDIR

Projelerimizde öncelik, her zaman, vatandaşımızın beklentisini en üst düzeyde karşılayacak konforla buluşturmak üzerinedir diyen Ahmet Fırat, "Bugün Ankara'dan Özbekistan'a kadar birçok farklı lokasyonda uzun ömürlü ve kaliteli projelere yatırımlar yapıyoruz. Emsal projelerimizden de edinmiş olduğumuz inşaat tecrübemizi, günümüz teknolojisiyle birleştirerek tüm projelerimizde en üst seviyeye taşımak üzere çalışmalarımızı sürdürüyor ve konut, ofis, mağaza, villa, rezidans gibi farklı özellik ve kullanım amacındaki alanlar için projeler üretiyoruz" diye belirtti.