Vatandaşın yardım talebine sessiz kalarak telefonuyla ilgilenen Nurettin Canikli, gelen mesajı yayınlayarak açıklama yaptı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'daki iki büyük deprem 3 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olurken sosyal medyaya düşen bir video büyük tartışma yarattı.

ELİNE TELEFONUNU ALARAK SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Gaziantep'e giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli enkaz altındaki yakınlarını bekleyen bir vatandaşın bölgeye neden yardım gelmediğine yönelik sorusunu, elindeki telefonuna kilitlenerek yanıtsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Canikli'nin vatandaşların yardım talebine sessiz kalması büyük tartışma yaratırken, internete düşen bu görüntülerin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"ÇATAKLI'YA MESAJ GÖNDERMEYE ÇALIŞIYORDUM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli görüntülerle ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Canikli "Bir takım medyada; özellikle de sosyal medyada dün afet bölgesindeki çalışmalarımız esnasındaki bir görüntü üzerine kurgulanarak ve acımasızca çarpıtılarak, vatandaşlarımızla ilgilenilmediğini ima eden mesnetsiz iddialar yer almıştır. 07.02.2023 günü, arama-kurtarma çalışmalarına destek amacıyla yaptığımız ziyaretler çerçevesinde saat 02.27 civarında, çarpıtılan görüntünün paylaşıldığı alanda vatandaşımızın vinç talebini karşılamak ve bölgenin takviye destek ihtiyaçlarına yönelik koordinatör sorumlusu Sayın İsmail Çataklı'ya WhatsApp mesajı göndermeye çalışıyordum.

"VİNÇLERDEN BİRİ VATANDAŞIMIZIN TALEP ETTİĞİ ALANA KAYDIRILDI"

Öncesinde vatandaşımızın talebini dinledim ve sonra talebini koordinasyon merkezine aktarmaya çalıştığım andaki görüntüler çarpıtılarak kurgulanmış öncesi ve sonrası yansıtılmamıştır. Bu alandan hemen sonra ziyaret ettiğimiz ve arama kurtarma çalışması yapılan başka bir alanda 2 adet vinç olduğunu görünce, saat 02.54'te koordinasyondan sorumlu Sayın İsmail Çataklı'ya mesaj gönderdim. Nitekim bir sonraki noktadaki vinçlerden bir tanesi vatandaşımızın talep ettiği alana kaydırılmış ve vatandaşımızın talebi yerine getirilmiştir. Haberlere konu olan tweet serisinde de sorunun çözüldüğüne dair mesajlar yer almaktadır.

"GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR"

Yardım sürecini o an ivedi şekilde çözmek için vatandaşlarımızın yaralarını sarmak asli görevimizdir. Birbirimize daha çok kenetlenmemiz gereken bu günlerde acımasızca olayın gerçeği araştırılmadan tarafıma sorulmadan sosyal medya dedikodusu üzerinden habercilik yapmak toplumumuzu daha da incitecek mesajlar vermek gazetecilik değildir. Sözlerin tükendiği bu acılı günlerimizde herkes sağduyulu bir şekilde millet olma bilinci ile asli görevlerini en doğru biçimde yapmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Gün birlik olma günüdür" ifadelerini kullandı.

MESAJIN GÖRÜNTÜLERİNİ DE PAYLAŞTI

Öte yandan Canikli, İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'ya gönderdiği WhatsApp mesajının görüntülerini de paylaştı.