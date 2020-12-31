Vatandaşın yılbaşı telaşı esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika

Vatandaşın yılbaşı telaşı esnafın yüzünü güldürdü

31.12.2020 16:18
Vatandaşın yılbaşı telaşı esnafın yüzünü güldürdü, System.String[]

Kısıtlamalar nedeniyle yeni yıla evlerinde girecek olan vatandaşların, sokağa çıkma yasağı başlamadan önce çarşılara akın etmesi esnafın yüzünü güldürdü.

Kısıtlamalar nedeniyle yeni yıla evlerinde girecek olan vatandaşların, sokağa çıkma yasağı başlamadan önce çarşılara akın etmesi esnafın yüzünü güldürdü.

Yılbaşında oluşabilecek kalabalıkları önlemek amacıyla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl dışarıda yeni yıl kutlaması yapılamaması üzerine vatandaşlar, hem yılbaşı alışverişi yapmak hem de kısıtlama boyunca ihtiyaç duyacakları gıdaları temin etmek için çarşılara akın etti. Dükkanların önlerinde kuyruklar oluşurken işlek caddelerdeki insan yoğunluğu nedeniyle sosyal mesafe kuralının sıkça ihlal ediliyor olması gözlerden kaçmadı. Vatandaşların özellikle şarküteri ve kuruyemiş ürünlerine olan ilgisi fazlaydı. Esnaf, özel günlerde satışların artmasından memnun.

"Et ürünlerine ilgi yüzde 50'ye yakın arttı"

Yılbaşı akşamı için sofralarını güzelleştirmek isteyen vatandaşlar şarküteri dükkanlarına yöneldi. Yasaklar başladığından beri şarküteri ürünlerine olan talebin arttığı belirtildi. Eskişehir'de şarküteri işleten Ali İhsan Şamdan, yoğunluktan memnun olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bayağı yoğunuz. Herkes yılbaşı için yoğun bir şekilde et, peynir, sucuk, pastırma alıyor. Şöyle diyeyim, yasaklar başladığından bu yana daha çok alışveriş yapılıyor. Tabii şimdi bir de yılbaşı telaşı eklenince yoğunluk epey arttı. Genellikle et grubu ürünlerimiz satılıyor. Kıyma, et, sucuk, pastırma, peynir ve zeytin gibi temel gıdalar üzerinden gidiliyor. Yasaklar başladığından bu yana satışlarımızda yüzde elliye yakın bir artış var. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, bol kazanç temenni ediyorum. İnşallah virüssüz günler dileğiyle."

"Böyle günlerde esnafın yüzü gülüyor"

Esnaf özel günlerde yoğunluğun artmasından oldukça memnun. Önceki haftalara kıyasla işlerin açıldığını ifade eden çarşı esnafı, vatandaşların kuruyemişlere olan ilgisinin dört gündür arttığını aktardı. Kuruyemişçide çalışan Gaffar Kayasan, "Yoğunluklar iyice artmaya başladı. Bundan bir hafta önce hiç kimse yoktu, bomboştu buralar. Ama son dört gün içerisinde yoğunluk iyice tırmandı. Daha önceki günlerde cirolarda düşüşler olurken şimdi bir yükseliş var. En çok karışık kuruyemiş, bakliyat, patlamış mısır gibi ürünler satılıyor. Vatandaşın ilgisinden memnunuz. Tabii özel günlerde satışların artması herkes için olduğu gibi bizim için de çok iyi oluyor. Böyle günlerde esnafın yüzü gülüyor. Allah sonumuzu hayır etsin" diyerek durumu anlattı. - ESKİŞEHİR

Vatandaşın yılbaşı telaşı esnafın yüzünü güldürdü
Vatandaşın yılbaşı telaşı esnafın yüzünü güldürdü
Vatandaşın yılbaşı telaşı esnafın yüzünü güldürdü
Vatandaşın yılbaşı telaşı esnafın yüzünü güldürdü
Vatandaşın yılbaşı telaşı esnafın yüzünü güldürdü

Sokağa Çıkma Yasağı, Yeni Yıl, Yılbaşı, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaşın yılbaşı telaşı esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı 2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Orkun Işıtmak ve Barış Özcan zirve için yarıştı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok
İstanbul'da yeni yıla saatler kala trafik çilesi başladı! Yoğunluk yüzde 60 oranında arttı İstanbul'da yeni yıla saatler kala trafik çilesi başladı! Yoğunluk yüzde 60 oranında arttı         
16:06
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
15:57
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi         
15:12
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek         
14:50
Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak         
14:13
2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira         
13:40
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü         
11:11
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor 2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 16:23:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaşın yılbaşı telaşı esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei