Vatandaşın yoğun tepkisine neden olan bina yıkımında sorun çözüldü - Son Dakika

Eskişehir'de su kullanılmadan yıkımı yapılırken çevreye yaydığı toz sebebi ile tepkilere neden olan 7 katlı bina yıkımının ikinci gününde gerekli tedbirler alınarak toz dumanının önüne geçildi.

Geçtiğimiz gün Kurtuluş Mahallesinde daha önce yapılan çalışmalar sonucunda çürük olduğu belirlenen 7 katlı binanın yıkımına başlanmıştı. Ancak binanın yıkımı sırasında su kullanılmaması, çevreye yoğun bir toz yayarak mahalle sakinleri ve çevredeki esnafların mağduriyetine neden oldu. Yıkımın ikinci gününe gelindiğinde çağırılan su tankeri ile bu sorun çözüldü. Yapılan sulama çalışması ile çevreye eskisi kadar toz yayılmazken Kurtuluş Kapalı Halk Pazarı Sorumlusu Reşat Polat, sorunun çözülmesinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR