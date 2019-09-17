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Vatandaşın yol talebi

1 saat önce

Sinop'un Gerze ilçesi Belören köyü Yahya Mahallesi'nde yaşayan Cevdet Korkmaz, bozuk olan mahalle yolunun yapılması için yetkililerden yardım istiyor.

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Sinop'un Gerze ilçesi Belören köyü Yahya Mahallesi'nde yaşayan Cevdet Korkmaz, bozuk olan mahalle yolunun yapılması için yetkililerden yardım istiyor.


2017'den bu yana sık sık Gerze Kaymakamlığına giderek ilgili birimlere yolun yapılması için talepte bulunduğunu fakat şu ana kadar yollarının iyileştirilmediğini belirten Korkmaz, "Belören köyünün nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu mahallelerinden birinde yaşıyoruz. Yıllardır başvurduğumuz hiçbir yerden geri dönüş alamadık. Biz yetkililerden yüksek kaldırımlı asfalt yollar istemiyoruz. Biz sadece yolumuzun az da olsa ıslah edilerek her aracın rahatlıkla gidip gelebileceği bir yola dönüştürülmesini istiyoruz" diyerek mağduriyetini dile getirdi. - SİNOP

Belören, Sinop, Gerze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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