Vatandaşını Afyonkarahisar'da öldüren Afgan, Denizli'de yakalandı (2) - Son Dakika

CİNAYETİN ARDINDAN KAÇARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞ

Afyonkarahisar'da, Afganistan uyruklu İbrahim Mohammed'i bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtığı Denizli'de yakalanarak gözaltına alınan Afganistan uyruklu B.M.B.'nin, olay yerinden kaçarken görüntülendiği ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, olay yerine doğru yürürken görülen B.M.B., kısa süre sonra aynı yerden koşarak geçiyor.