Son Dakika Haberleri: Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı"

Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı"

54 dakika önce

Vatandaşların şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmelerini sağlamak ve çözüm üretmek amacıyla Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen "Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı" Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı
Vatandaşların şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirebilmelerini sağlamak ve çözüm üretmek amacıyla Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen "Vatandaşla Buluşma Halk Toplantısı" Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Makamı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Çakacak ile bire bir görüşen vatandaşlar, sorunlarını doğrudan aktarma imkanı buldu. "Vatandaşlarımızı dinlemek, onların sorunlarına çare bulmak ve yaşamlarını kolaylaştıracak imkanları sağlamak bizlerin asli görevidir" diyen Vali Çakacak, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri tek tek dinledi.

Çözüme yönelik gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurum amirlerine talimat veren Vali Çakacak, kendilerine ulaşmak isteyen vatandaşlara kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. Toplantıda vatandaşların talep ve isteklerini büyük bir dikkatle dinleyen Vali Çakacak, imkanların el verdiği ölçüde sorunların çözüleceğini bildirdi. Mümkün oldukça problemleri yerinde çözmeye çalıştıklarını söyleyen Vali Çakacak, vatandaşa hizmet etmenin kutsal bir görev olduğu ifade etti.

Öte yandan Vali Çakacak'ın başkanlık ettiği toplantıya, Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İŞ-KUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, ilgili kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:24 Kaynak: İHA

Eskişehir, Özdemir Çakacak, Yaşam
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