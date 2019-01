Vatandaşlar 1 Megavat Altı Tesislerle 2018 Yılında Güneşten 6 Milyar TL Kazandı

KAYNAK: HABERTÜRK

Vatandaş, güneşten elektrik üretimiyle para bastı. Vatandaşlar, evlerinin çatılarına ya da cephelerine kurdukları 1 megavat altı tesislerle 2018 yılında güneşten 8 milyar kilovatsaate yakın elektrik üretti. Tüketimini karşıladı ve kalan miktarı sattı. Bugünkü fiyatlarla 6 milyar lirayı aşkın hasılat söz konusu.Güneş, su, rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik, "alım garantisi" yoluyla destekleniyor. Devlet üretilen elektriği satın alıyor. Güneşten üretilen her kilovatsaat elektrik için 13.3, su ve rüzgar için 7.3 dolar sent ödeme yapılıyor.2018'DE REKOR KIRILDIKısaca, "YEKDEM" adı verilen destek mekanizması kapsamında yenilenebilir elektrik üretiminde 2018 rekor yılı oldu. İşletmeler, 62.5 milyar kilovatsaat elektrik üretti. Bu rakam, bir önceki yıl 50.5 milyar kilovatsaatti.VATANDAŞ ÜRETMEYİ SEVDİVatandaş da elektrik üretip satmasını sevdi. Vatandaşlar, lisans almadan evlerinin çatılarına ya da cephelerine kurdukları 1 megavat altı tesislerle 2018 yılında güneşten 8 milyar kilovatsaate yakın elektrik üretti. Tüketimini karşıladı ve kalan miktarı sattı. Bugünkü rakamlarla 6 milyar lirayı aşkın hasılat yaptı. Vatandaşlar, önceki yıl 2.5-3 milyar kilovatsaat güneşten elektrik üretmişti.Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan, YEKDEM kapsamında yapılan üretimdeki artışa işaret ederek, "Yenilenebilir kaynaklardan üretim artışı dikkat çekici. Türkiye 'nin, 2018 yılı toplam elektrik üretimi 300.4 milyar kilovatsaat. Bu üretim içindeki payı yüzde 20.8 seviyesine ulaşmıştır. Bu gerçekten önemli bir artıştır" dedi.70 MİLYAR KİLOVATSAAT'E ULAŞACAKVatandaşların, lisanssız elektrik ürettiğini, bunun 8 milyar kilovatsaati aştığını belirten Doğan, "Bu üretim içindeki en büyük pay 7.7 milyar kilovatsaat ile güneş enerjisine aittir" diye konuştu. 2019 yılında YEKDEM kapsamında üretimin 70 milyar kilovatsaat civarında olması bekleniyor.