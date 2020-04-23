Vatandaşlar 23 Nisan'ı evlerinin balkonlarında kutladı - Son Dakika

Zonguldak'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, evlerinin balkonlarına çıkarak belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Zonguldak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında evlerinde olan vatandaşlar için hoparlöründen İstiklal Marşı okunacağını duyurmasının ardından Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar evlerinin balkonlara çıkarak, saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na eşlik eden vatandaşlar, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı.

Mahalle sakinlerinden 65 yaşındaki Ahmet Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu bayramı evlerinde kutladıklarını belirterek, koronanın coşkuyla kutlamaları gereken bayramı engelleyemediğini ifade etti.

Öte yandan belediyenin kent merkezinin çeşitli yerlerinde bulunan hoparlöründen 23 Nisan marşları çalındı.