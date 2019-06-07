Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar Acıgöl'de çevre temizliği yaptı
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Vatandaşlar Acıgöl'de çevre temizliği yaptı

1 saat önce

Karapınar'da vatandaşlar Acıgöl'de çevre temizliği yaptı.

Vatandaşlar Acıgöl'de çevre temizliği yaptı, System.String[]
Karapınar'da vatandaşlar Acıgöl'de çevre temizliği yaptı.
Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, yaz mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor.
Göle yüzmeyen gelenler göl kenarına bırakılan atıklar karşısında büyük tepki gösteriyor.
Göle gelen ziyaretçiler farkındalık yaratmak ve vatandaşları bilinçlendirmek adına sahil bölümünde çevre temizliği yaptı.
Acıgöl kenarına bırakılan içecek, yiyecek atıkları ve poşetleri toplayan vatandaşlar, gölün temiz bırakılmasını istedi.
Vatandaşlar, "Toplumun ortak kullandığı yerleri kirletmemeliyiz. Evimizi nasıl temiz kullanıyorsak, bu yerlerde de aynı hassasiyeti göstermeliyiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:11 Kaynak: AA
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