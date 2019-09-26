Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar adliyenin önündeki boş alana toplandı
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Vatandaşlar adliyenin önündeki boş alana toplandı

58 dakika önce

Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından evlerine gitmek istemeyen vatandaşlar, İstanbul Adalet Sarayının önündeki boş alanda toplandı.

Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından evlerine gitmek istemeyen vatandaşlar, İstanbul Adalet Sarayının önündeki boş alanda toplandı.

Silivri açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilen depremin ardından geceyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar boş alanlarda toplanmaya başladı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayının çevresinde yaşayan vatandaşlar, aileleriyle birlikte adliyenin önündeki boş alanda oturuyor.

(İHA)

Vatandaşlar adliyenin önündeki boş alana toplandı

İstanbul, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:15 Kaynak: İHA
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