Vatandaşlar adliyenin önündeki boş alana toplandı
58 dakika önce
Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından evlerine gitmek istemeyen vatandaşlar, İstanbul Adalet Sarayının önündeki boş alanda toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:15 Kaynak: İHA
Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından evlerine gitmek istemeyen vatandaşlar, İstanbul Adalet Sarayının önündeki boş alanda toplandı.
Silivri açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilen depremin ardından geceyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar boş alanlarda toplanmaya başladı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayının çevresinde yaşayan vatandaşlar, aileleriyle birlikte adliyenin önündeki boş alanda oturuyor.
(İHA)
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan okullar tatil edildi iddialarına yanıt: Saat 20.00'da açıklama yapılacaktır Depremin korkunç şiddeti canlı yayına anbean yansıdı Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar boş alanlara akın etti İstanbul depreminin ardından kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti