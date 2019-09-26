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Vatandaşlar adliyenin önündeki boş alana toplandı

35 dakika önce

Vatandaşlar adliyenin önündeki boş alana toplandıİSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından evlerine gitmek istemeyen vatandaşlar, İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki boş alanda toplandı.

Vatandaşlar adliyenin önündeki boş alana toplandı

İSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından evlerine gitmek istemeyen vatandaşlar, İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki boş alanda toplandı.

Silivri açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilen depremin ardından geceyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar boş alanlarda toplanmaya başladı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın çevresinde yaşayan vatandaşlar, aileleriyle birlikte adliyenin önündeki boş alanda oturuyor.

Vatandaşlar adliyenin önündeki boş alana toplandı

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul, Silivri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:10 Kaynak: İHA
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