Vatandaşlar adliyenin önündeki boş alana toplandı
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Vatandaşlar adliyenin önündeki boş alana toplandıİSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından evlerine gitmek istemeyen vatandaşlar, İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki boş alanda toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:10 Kaynak: İHA
Vatandaşlar adliyenin önündeki boş alana toplandı
İSTANBUL - Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından evlerine gitmek istemeyen vatandaşlar, İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki boş alanda toplandı.
Silivri açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilen depremin ardından geceyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar boş alanlarda toplanmaya başladı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın çevresinde yaşayan vatandaşlar, aileleriyle birlikte adliyenin önündeki boş alanda oturuyor.
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