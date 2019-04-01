Vatandaşlar AK Parti Genel Merkezi'ne Akın Etti
1 saat önce
Vatandaşlar AK Parti Genel Merkezi'ne akın etti Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek balkon konuşması yapacakANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek.
Vatandaşlar AK Parti
Genel Merkezi'ne akın etti Cumhurbaşkanı Erdoğan
AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek balkon konuşması yapacak
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek.
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini İstanbul
'da takip eden ve sonuçların açıklanmasının ardından Ankara
'ya geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Genel Merkezine gelerek vatandaşlara hitap edecek.
Seçim sonuçlarına ilişkin İstanbul'da açıklamada bulunan Erdoğan'ın Ankara'da balkon konuşması yapacağını duyan vatandaşlar AK Parti Genel Merkezine akın etti. Genel merkezde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, dışarıda kurulan dev ekranlardan seçim sonuçlarını takip etti. Erdoğan'ın seçim kampanyası şarkıları eşliğinde coşkulu bir şekilde bekleyişlerini sürdüren partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel merkeze gelerek açıklama yapmasını bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:19 Kaynak: İHA
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