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Vatandaşlar Araçların Ne Zaman Dezenfekte Edildiğini Görebilecek - Son Dakika

Vatandaşlar Araçların Ne Zaman Dezenfekte Edildiğini Görebilecek

11.06.2021 14:23
Vatandaşlar Araçların Ne Zaman Dezenfekte Edildiğini Görebilecek, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza attı. Vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının ne zaman dezenfekte edildiğini araç plakası ile https://dezenfektearac. mugla. bel. tr/ adresi üzerinden öğrenebilecek.

COVİD-19 salgınının başladığı günden itibaren, Muğla Büyükşehir Belediyesi Belediye otobüsleri, özel toplu taşıma araçları, taksi, ve servis tipindeki toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor. Günde ortalama 550 araç dezenfekte edilirken son 2 ayda 35 bin 104 kez dezenfekte işlemi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilke imza atarak toplu taşıma araçlarının son olarak ne zaman dezenfekte edildiğini gösteren sistemi devreye soktu. Dezenfekte işlemi yapılan araçlara "Dezenfekte araç belgesi" düzenlenmekte ve vatandaşların bilgisine sunulmak üzere sisteme işleniyor. Vatandaşlar toplu ulaşım araçlarının ne zaman dezenfekte edildiğini araç plakasını https://dezenfektearac. mugla. bel. tr/ adresi üzerinden öğrenebilecek.

Vatandaşlar Araçların Ne Zaman Dezenfekte Edildiğini Görebilecek

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Taksi, Muğla, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vatandaşlar Araçların Ne Zaman Dezenfekte Edildiğini Görebilecek - Son Dakika


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