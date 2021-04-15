Vatandaşlar artık iki kurum arasında gidip gelmeyecek! - Son Dakika

İmzalanan protokol bürokrasiyi azaltarak, vatandaşların iki kurum arasında gidip gelmesinin önüne geçecek.

Çeşme Belediyesi ve Çeşme Tapu Müdürlüğü vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha hızlı hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla işbirliği yaptı. İki kurum arasında bina, arsa ve arazi rayiç değerler verilerinin elektronik ortamda paylaşılmasına olanak sağlayan protokolde Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ile Tapu Kadastro Üçüncü Bölge Müdürü Yusuf Meşhur imza attı. Protokole göre, Çeşme Belediyesi tarafından sunulan bina, arsa, arazi, vergi değerlerine elektronik ortamda erişilebilecek. Böylece vatandaşlar vergi değerlerini Konak Belediyesi'ne gidip belge almalarına gerek kalmadan tapuda öğrenebilecek. Taraflar protokol kapsamında veri iletişimin ve paylaşımın doğru, hızlı ve kesintisiz ve güvenli olarak sağlanması için gerekli tedbirleri alarak, yatırımlarını yapacak. Vatandaşlar bu işbirliği sayesinde iki kurum arasında gidip gelmek zorunda kalmayacak

"Bürokrasiyi azaltarak zaman kaybının önüne geçeceğiz"

E-belediye uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen ve örnek bir çalışmaya imza atan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Çeşme Tapu Müdürlüğümüz ile imzaladığımız bu protokol sayesinde vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet ve büyük bir kolaylık sağlamış olacağız. Bürokrasiyi azaltarak zaman kaybının da önüne geçeceğiz" dedi.

İnternetten ödeme kolaylığı

Çeşme Belediyesi'nin diğer bir uygulaması ise tapuya gittiğinde borçlu olduğunu öğrenen vatandaşların belediyenin resmi web sitesi üzerinden ödeme imkanı sunması. Ödemesini cep telefonu veya bilgisayardan yapabilen vatandaşlar belediyeye gitmeye gerek duymadan tapu işlemlerine devam edebilecek.

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