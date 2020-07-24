Vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti - Son Dakika

86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde ezan sesi yükseldi. Ayasofya Camii kılınan Cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. İlk kez kılınacak olan Cuma namazına eşlik etmeyen isteyen de Anadolu'nun birçok ilçesinden yola çıkarak sabah erken saatlerde tarihi Yarımada'ya geldi. Caminin ziyaretçilerinden bir de 82 yaşındaki Mustafa Amca. O Samsun'dan 736 kilometre yol gelerek Ayasofya hayalini gerçekleştirdi. 11 yaşındaki hafız Ahmet Salih Şimşek'in hayali ise büyüdüğünde torunlarına anlatabilmek için bu özel günde Ayasofya'da Cuma namazını kılmak. Ayasofya Camii'nde yıllar sonra ilk cuman namazını kılmak isteyen kadınlar, kendileri için ayrılan bölümü doldurdu. Tarihi ana şahitlik etmek için Fransa'dan gelen bile vardı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde namaz kılınacak alanlar dolduğu için çok sayıda vatandaş alana giremedi. Bir vatandaşın alanda namaz kılamayacağı için ağladığı anlar ise kameralara yansıdı.

(İHA)