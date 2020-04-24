Vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Denizlililer, evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra vatandaşlar hep birlikte 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

Türk bayrağı ve Atatürk posterleri

Ellerinde meşale olan gençler

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