Vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

23 Nisanı apartmanlardan kutlayanlardan görüntü
Apartmanlardan bayrakların sallanmasından görüntü
İstiklal Marşı'nın okunmasından görüntü
Havai fişek gösterisinden görüntü
Süslenen Tır görüntüsü
15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı
Ellerinde meşale olan gençler
Türk bayrağı ve Atatürk posterleri
İstiklal Marşı okunma
Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde sağlık çalışanlarının İstiklal Marşı okuması - Denizli
Denizlililer, evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra vatandaşlar hep birlikte 10. Yıl Marşı'nı söyledi.
Öte yandan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydan'ında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, camdan Horoz Heykeli önünde İstiklal Marşı'nı okudu. Türk bayrakları açıldı. Havai fişek gösterileri yapıldı.