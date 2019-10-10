Son Dakika Haberleri: Vatandaşlar Barış Pınarı Harekâtına destek için camilerde buluştu
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Vatandaşlar Barış Pınarı Harekâtına destek için camilerde buluştu

35 dakika önce

Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi Bayburt'taki camilerde Fetih suresi okunup, dualar edildi.

Vatandaşlar Barış Pınarı Harekâtına destek için camilerde buluştu, System.String[]

Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi Bayburt'taki camilerde Fetih suresi okunup, dualar edildi.


Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması için Bayburt'taki camilerde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.


Bayburt'ta vatandaşlar sabah namazında şanlı Türk ordusunun harekatta başarılı olması ve desteğini göstermek için Ulu Camisinde buluştu.


Fetih Suresi'nin ardından sabah namazı kılındı.


Türk ordusunun muzaffer olarak dönmelerini istediklerini belirten Bayburtlu vatandaşlardan İsa Yılmaz, "Kur'an-ı Kerim'i ve Fetih Suresi'ni tilavet ettik. Yarabbi İslam'ın son bayraktarı aziz Türk milletimiz fitneyi engellemek, akan gözyaşlarını dindirmek için çıktığı bu harekatta onların yardımcısı ol. Sana yalvarıyoruz kahraman Mehmetçik'imizi muzaffer eyle." dedi. - BAYBURT

Barış Pınarı Harekatı, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:42 Kaynak: İHA
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