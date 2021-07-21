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Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti - Son Dakika

Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti

21.07.2021 16:14

Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nı tatilini fırsat bilen vatandaşlar Kapuz Plajı'na akın etti.

Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nı tatilini fırsat bilen vatandaşlar Kapuz Plajı'na akın etti.

Zonguldak kent merkezinde belediyeye ait Kapuz plajı en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Kent merkezinde 30 derece kadar yükselen hava sıcaklığı nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Kapuz Plajına akın etti. Sabahın erken saatlerinden plajı dolduran vatandaşlar güneşin ve denizin tadını çıkarttı.

Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti
Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti
Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti
Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti
Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti

Kurban Bayramı, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti - Son Dakika


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