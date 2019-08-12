Vatandaşlar bayramın 2'nci gününde Silivri sahiline akın etti

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatili fırsat bilen günübirlikçiler Silivri plajlarını doldurdu.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatili fırsat bilen günübirlikçiler Silivri plajlarını doldurdu. Kurban Bayramının 2'nci gününde Silivri plajlarında büyük yoğunluk yaşandı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar Silivri plajlarına akın etti. Herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı plaj kenarında, cankurtaran ve ambulans hazır bekletildi. Çok sayıda vatandaş, havanın da sıcak olması nedeniyle sahillerde nefes aldı. Sahile gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise kameralara yansıdı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Torbalı Belediyesi'nde skandal: Önce taciz edip, sonra kovdular

Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere bayram mesajı: Ayrılık içine girenler olabilir

ABD'li askerler Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da