Vatandaşlar bayramın 2'nci gününde Silivri sahiline akın etti
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Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatili fırsat bilen günübirlikçiler Silivri plajlarını doldurdu.
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatili fırsat bilen günübirlikçiler Silivri plajlarını doldurdu. Kurban Bayramının 2'nci gününde Silivri plajlarında büyük yoğunluk yaşandı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar Silivri plajlarına akın etti. Herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı plaj kenarında, cankurtaran ve ambulans hazır bekletildi. Çok sayıda vatandaş, havanın da sıcak olması nedeniyle sahillerde nefes aldı. Sahile gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise kameralara yansıdı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
(İHA)
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